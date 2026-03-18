【ソウル共同】韓国政府は18日、人気音楽グループBTSが21日にソウルで開く公演を前に、19日午前から21日深夜まで、会場となるソウル中心部のテロ警戒レベルを「関心」から「注意」に引き上げると発表した。最近の不安定な国際情勢を踏まえ、多くの人出が見込まれるイベントに対するテロの可能性を排除できないと判断した。対象は鍾路区と中区。期間中は、主要な会場や多くの人が利用する施設で警備や巡回を強化し、緊急時に迅