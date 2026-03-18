◇第6回WBC決勝ラウンド決勝ベネズエラ―米国（2026年3月17日フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝で米国とベネズエラが対戦。先制したベネズエラの選手たちがベンチからファンの声援を煽る場面があった。3大会連続決勝進出となった米国と初優勝をかけたベネズエラの頂上決戦。ベネズエラは、0―0の3回1死二、三塁、2番、マイケル・ガルシアの中犠飛で先制。球場が大歓声に包