【山田美保子のミホコは見ていた！】侍ジャパンのＷＢＣが終わった翌日、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属するロサンゼルス・ドジャースが「ユニクロ」と契約を結ぶことがわかった。これは日本時間の１６日、米国のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケイティー・ウー記者が報じたもので、「ユニクロ」がドジャー・スタジアムの公式フィールド呈示パートナーとなるという。同日、日本では昨年４月に民営化され