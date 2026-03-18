お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（45）が17日、自身のXを更新。自身が製作総指揮・原作・脚本を務めた「映画えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（27日公開）のプロモーションイベントをめぐり、思いをつづった。西野は「【福岡のイベントが酷かった件】昨日は朝から晩まで福岡で『映画えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』のプロモーションがありました。作品を一人でも多くの方に届ける為に、本当にたくさんのスタッフ