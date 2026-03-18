イランが民兵組織バシジのゴラムレザ・ソレイマニ司令官が殺害されたことを確認した/Atta Kenare/AFP/Getty Images（CNN）イランは17日、民兵組織バシジの司令官が殺害されたことを確認した。イランはこれを「米国とシオニストの敵によるテロ攻撃」と断じた。イスラエル軍は16日、標的を絞った攻撃でバシジのゴラムレザ・ソレイマニ司令官を殺害したと発表。その死は「政権の治安指揮統制機構に対するさらなる重大な打撃」だと述べ