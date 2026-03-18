＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】力士ビックリ…“まさか”の結末敗色濃厚だった力士が“まさかの展開”で逆転。勝利するも予想外の出来事に「だ、大丈夫ですか？」と相手力士を気づかい、館内からは「おぉ」とどよめきが沸き起こった。序二段十八枚目・御室岳（伊勢ヶ濱）と序二段十八枚目・朝阪神（高砂）の一番。立ち合い強烈な右のど輪で相手の体を起こした朝阪神が一気に前に出た。