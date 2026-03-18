三井不動産商業マネジメントが運営する三井ショッピングパーク ららぽーと磐田、安城および三井アウトレットパーク岡崎、ジャズドリーム長島は3月19日〜4月5日、「春のハイウェイ・ショッピング」キャンペーンを開催する。春のハイウェイ・ショッピング同キャンペーンでは、 ETCを利用し各施設指定対象の降車ICから来館すると、対象のららぽーとやアウトレットで使える「500円分のお買物・お食事券」をプレゼントするというもの（