Mozillaは3月17日（米国時間）、Webブラウザ「Firefox」に今後数週間から数カ月の間に導入を計画している機能の概要と、新マスコット「Kit」の展開方針を明らかにした。設定画面の刷新、内蔵VPN、画面分割、タブメモ、AI活用機能の拡充などを通じ、使い勝手とプライバシー保護の両立を図る。あわせて、Webサイトや製品全体のデザインも見直し、Firefoxブランドの再構築を進める。Firefoxは2月24日にリリースされた「Firefox 148」