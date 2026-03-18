鹿児島県警高速道路交通警察隊によりますと、きょう18日午前7時50分ごろ、南九州自動車道・下りの薩摩川内都インターチェンジ付近で、大型トラック1台と乗用車3台のあわせて4台が絡む事故がありました。 この事故で、乗用車3台に乗っていた子ども1人を含む男女4人がけがをしました。 いずれも命に別状はないということです。 警察が事故の詳しい原因を調べています。 事故の影響で、南九州自動車道の薩摩川内都インタ&