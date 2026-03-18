【モデルプレス＝2026/03/18】Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS?PLANET」（通称：ボイプラ2）から誕生したグローバルボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）の公式Instagramが3月17日、更新された。メンバー全員で日本のコンビニに訪れた際の写真を披露し、反響を呼んでいる。【写真】オーディションから誕生・韓国アイドル「買うもの個性出てる」日本のコンビニ降臨◆ALPHA