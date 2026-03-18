【ACTION 謝る】ミスや問題を起こしたときの最善策は結局コレ！「申し訳ありません」 「謝罪」「経緯」「改善策」の順に話す 仕事上のトラブルやミスなど、なんらかの問題を起こしたときは「謝罪」「経緯」「改善策」の３ステップで謝るのが基本です。 最初は「謝罪」です。まずは問題を起こしてしまった非を認めて、誠心誠意謝罪します。遅刻の項目でも触れましたが、いきなり経緯を説明しても、「言い訳するな！」と相手の怒