スポーツや勝負ごとでは相手のわずかな弱みが勝利の糸口になるかもしれない 敵のほころびを探せ！ 兵の数がほぼ同じか敵軍のほうが勝まさる場合、敵が陣を整える前に仕掛ける必要がある。すなわち、行軍途中の敵をしつこく追跡尾行して、敵軍の構成や行動原理をつぶさに調べ上げるのである。具体的には以下の四つのことをなさねばならない。 その一は、悪天候や夜間でも行動を起こすのか、本隊が動く前に必ず先遣隊を出す