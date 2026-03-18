神社の入り口の石標には何が書いてあるの？社号標には表記ルールがある 神社の社号や格式、御祭神の神格など 神社の入り口に立っている石柱のことを社号標といいます。「社号」とは神社の称号のことですが、ここでは神社の名前のことをいいます。ちなみに、称号としての「社号」には神宮・宮・大社・神社・社・大神宮の6種がありますが、かつては明神（大明神）・権現（大権現）も使われていました。しかし、仏教の影響が