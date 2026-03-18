東京を拠点に、ジャンルや国境を横断するクラブミュージックを発信し続けてきたレーベル・TREKKIE TRAXより、東京を拠点に活動するDJ／プロデューサー、Oyubiの最新作『Since I EP』が2026年3月13日（金）にリリースされた。ダンサーとしてのキャリアを経て、2017年よりアーティストとして本格的に活動を開始したOyubi。ジャズ、EDM、ダブステップ、ドラムンベース／ジャングルといった多様なジャンルを横断しながら自身の感覚を磨