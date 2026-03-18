今週、イラン最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）のラリジャニ事務局長がイスラム諸国に向けた６つのメッセージを発表している。ただ、イスラエルの攻撃でラリジャニ氏は死亡した。メッセージは以下の通り。 「世界中のムスリム諸君、そしてイスラム諸国の政府諸君」 １．イランは、交渉の最中に発生した、アメリカ・シオニストによる欺瞞的な侵略の被害を受けた。これはイランを解体することを目的としたものであ