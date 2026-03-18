◇大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）西序ノ口１４枚目・森麗（もりうらら）が東同２０枚目・旭太陽（大島）に熱戦の末に押し倒されて、２勝４敗で負け越しが決まった。これで２０１９年秋場所から３９場所連続負け越しとなり、昭和以降で序ノ口以上の史上ワースト記録となった。森麗は「森川」のしこ名で０３年名古屋場所で番付にしこ名が載ってから、史上ワーストとなる３８場所連続負け越し。デビュー