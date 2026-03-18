動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」は１８日（現地時間１７日）、ＷＢＣ決勝「米国―ベネズエラ」（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）を独占生配信した。１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国と、決勝初進出で初優勝を期すベネズエラ。生配信の実況アナウンサーは日本テレビの平松修造アナウンサーが務めた。中継スタートに平松アナは「日本を含め２０のチームが世界一を争ったＷＢＣも今日で