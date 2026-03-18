腹ばいになるシンシン。（１月１４日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都3月18日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、パンダのシンシン（真真、中国名「仙女」）が腹ばいになって休む姿が見られた。シンシンは東京・上野動物園で生まれたシャンシャン（香香）の母で、2024年に中国に返還された。