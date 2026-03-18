【カイロ＝村上愛衣】イラン国営テレビは１８日、イラン最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）がアリ・ラリジャニ事務局長の死亡を発表したと伝えた。米イスラエルと交戦するイランにとって、外交・安保政策で中心的な役割を担ってきたラリジャニ氏の死亡は深刻なダメージとなりそうだ。ＳＮＳＣの声明が国営テレビで読み上げられた。ラリジャニ氏を「生涯を通してイランの発展のために努力した」とたたえ、「（ラリジャニ氏の死は）