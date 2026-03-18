元SDN48の光上せあら（38）が、18日までにブログを更新。視覚障害「閃輝暗点」の症状が再発したことを報告した。光上は16日に、「突然、閃輝暗点になって右手と右の目の下が軽く痺れてもう終わった脳梗塞かもしれない、、と思った後ひどい頭痛がきたから怖くて脳外科に電話とりあえず様子見で大丈夫とのことで今帰宅して様子見てる、、怖すぎてる」とその日の出来事を報告していた。その後の投稿で「ご心配おかけしまし