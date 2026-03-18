1908年の発売以来、今も長く愛され続けている「カゴメトマトケチャップ」。和洋中問わず、どんな料理にも使える"万能性"が魅力です。そんな万能調味料、実は油と一緒に炒めることで美味しさがアップするのだとか......！この春、トマトケチャップの新たな調理法「焼きケチャップ」の広告キャラクターに、国民的人気キャラクターの「ドラえもん」が就任しました。3ステップのひと手間で...2026年3月17日に都内で行われた発表会には