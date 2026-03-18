Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅは大幅反発している。１７日の取引終了後に、防衛省情報本部の「画像データの取得」を落札したと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。落札金額は８０００万円。なお、受注内容やその他の具体的内容については非開示としている。 出所：MINKABU PRESS