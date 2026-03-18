三菱マテリアルが急騰。株価は前日に比べ一時１２％を超える上昇となった。１８日付の日本経済新聞は、日米両政府は１９日にワシントンで開く首脳会談で、レアアースやリチウム、銅の共同開発で合意すると報道。米中西部インディアナ州でのレアアースの製錬事業に三菱マが出資・参加を調整していると伝えた。同社はインディアナ州での銅製錬計画も予定している、という。これを受け、三菱マの株価は大幅高となってい