パーク２４がマドを開け大幅に３日続伸している。同社は１７日の取引終了後、２６年１０月期の連結業績予想の修正を発表。通期の最終利益予想を従来の見通しから２０億円増額して２６０億円（前期比６３．３％増）に引き上げており、これを材料視した買いが集まった。同社は１６日夜に英国子会社の倒産更生手続きの開始を発表していたが、これを受け英国の駐車場事業の再編に踏み切る。再編に関連する損失を計上する一方、