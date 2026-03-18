ＱＬＳホールディングスが大幅続伸している。１７日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１１７億３７００万円から１１９億５００万円（前期比１２．９％増）へ、営業利益を６億７１００万円から８億６５００万円（同４１．８％増）へ、純利益を４億９５００万円から５億１２００万円（同３７．６％増）へ上方修正したことが好感されている。 保育事業や介護福祉事業において保育所数・拠点数