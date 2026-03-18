東映が反落している。１７日の取引終了後に、２６年３月期の期末配当予想を６円から３０円へ増額修正し、これを受けて朝方は高く始まったものの、前日までの３連騰を受けて利益確定売りが出ているようだ。普通配当６円に加えて特別配当２４円を実施する。年間配当予想は３６円（前期１８円）となる。 出所：MINKABU PRESS