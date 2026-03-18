学びエイドは急反落している。１７日の取引終了後、２６年４月期第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を従来予想の５億８５００万円から３億７６００万円（前期比２９．９％増）、営業損益予想を４００万円の黒字から１億６０００万円の赤字（前期は２億９７００万円の赤字）に引き下げた。各損益予想は黒字転換の見通しから一転、赤字での着地を見込