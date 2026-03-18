午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３６０、値下がり銘柄数は１９１、変わらずは３５銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、海運、非鉄金属、鉱業、電気・ガス、卸売など。値下がりは医薬品のみ。 出所：MINKABU PRESS