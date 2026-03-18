レタスに含まれる個々の栄養素は、体内でそれぞれ特有の働きを担っています。骨の健康維持に関わるビタミンKや、細胞を保護する抗酸化成分など、これらの栄養素が体内でどのように作用するのかを理解することで、レタス摂取の意義がより明確になります。主要な栄養素の働きについて解説します。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業 2020年4月株式会社野口医学研究