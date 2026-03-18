プリン体の管理は、単独で行うのではなく、全体的な健康維持の一環として捉えることが重要です。肥満解消と適正体重の維持、医療機関との連携と継続的なフォローアップなど、総合的な視点から健康管理の方法をご紹介します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グルー