海外で使える薬があるのに日本に入ってこない「ドラッグ・ロス」、日本で使えるようになるまでに長い時間がかかる「ドラッグ・ラグ」を、産官学協働で解消するための国際共同治験ワンストップ相談窓口事業「ENSEMBLE x J（アンサンブル・クロス・ジェイ：以下ExJ）」が、まずはがん領域で始動しました。日本に拠点を持たない海外の製薬ベンチャーなどに対してさまざまなサポートを提供し、新薬が迅速に患者さんに届く