アルコール性脂肪肝の場合、禁酒が治療において重要な役割を果たします。お酒を控えることで、肝臓の状態は大きく改善する可能性があります。ただし、アルコール依存症がある場合は専門的な治療が必要です。ここでは、禁酒による肝臓の回復過程と、依存症がある場合の適切な対応について解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人