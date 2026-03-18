日本メディカル心理セラピー協会はこのほど、日本メディカル心理セラピー協会の最新の人気資格TOP10を発表しました。■人気の高かったトップ10と「興味のある資格」について調査今回、日本メディカル心理セラピー協会の資格の中で、特に人気の高かったトップ10を発表。また、人気ランキングとは別軸で、全国の20〜60代の男女を対象に「興味のある資格」についての調査も実施しました。調査回答者には日本メディカル心理セラピー協