NEXERはこのほど、ジョイタスと共同で、全国の男女1,036名を対象に「この春ドライブで行きたい場所」についてのアンケートをおこないました。■この春、ドライブで出かけるならどこに行きたい？桜並木を走り抜けたり、海沿いの道を風を感じながら走ったり。春の訪れとともに、暖かな日差しに誘われてドライブに出かけたくなる人も多いのではないでしょうか。では、住んでいるエリアによって行きたい場所にはどんな違いがあるのでし