【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『踊る大捜査線 N.E.W.』（※N.E.W.読み方：エヌ・イー・ダブリュー）の公開日が、9月18日に決定。織田裕二演じる1997年と2026年の青島俊作が並び立つ、胸熱な最新ビジュアルが公開された。 ■29年の時を超えて“ふたりの青島俊作”が共鳴 『踊る』シリーズを生み出した黄金タッグ、脚本：君塚良一、監督：本広克行、プロデュース：亀山千広が再び集結、20