【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、アメリカ・シカゴにて7月30日から8月2日（現地時間）に開催される世界的音楽フェスティバル『Lollapalooza 2026』への出演が決定した。2024年に続き、今回が2度目の出演となる。 ■YOASOBI、北米でのさらなる飛躍に注目 同フェスは、Charlie XCX（チャーリー・XCX）、Olivia Dean（オリヴィア・ディーン）、JENNIE（ジェニー）といったトップア