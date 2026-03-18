18日10時現在の日経平均株価は前日比891.29円（1.66％）高の5万4591.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1360、値下がりは191、変わらずは35と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を292.81円押し上げている。次いでＳＢＧ が157.23円、東エレク が78.22円、ファストリ が32.09円、ＴＤＫ が28.58円と続く。 マイナス寄与度は43.52円の押し下げで中