「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」で右膝を負傷したカブスの鈴木誠也外野手が17日（日本時間18日）、米キャンプ地で報道陣の取材に応じ、現在の状態について語った。指揮官のクレイグ・カウンセル監督によると、後十字靭帯（PCL）の軽度損傷と診断された模様。今後の経過を観察し、負傷者リスト（IL）入りするか判断すると伝えた。 ■「最悪のケースではなかった」 鈴木はWBCの準々決勝ベ