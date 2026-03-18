アスレチックス戦の5回、オープン戦初本塁打を放ち塁を回るホワイトソックス・村上（5）＝グレンデール（AP＝共同）【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは17日、各地でオープン戦が行われ、ホワイトソックスの村上はアリゾナ州グレンデールでのアスレチックス戦に「4番・一塁」で出場し、五回に初本塁打となるソロを左中間へ放って4打数1安打1打点だった。傘下のマイナー所属の西田は七回から二塁の守備に入り、1打