アメリカのトランプ政権でテロ対策を担当する高官がイランでの軍事作戦に反対し、辞任を発表しました。アメリカの「国家対テロセンター」のジョー・ケント所長は17日、自身のSNSで「良心に照らして、イランとの戦争を支持することはできない」として辞任を表明しました。ケント氏は「イランは我が国に対して差し迫った脅威を与えていない」と指摘。「イスラエルと、その強力なロビイストからの圧力によって、我々がこの戦争を開始