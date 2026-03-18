Image: Free Spirit company limited こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。旅の準備をするたびに、いつも同じ壁にぶつかります。身軽に動ける「機動力」をとるか、お土産の余裕まで見越した「収容力」をとるか。コンパクトなスーツケースは移動がラクだけど、帰りのパッキングで苦労することも（入りきらなくて、サブバッグを増やすのは避けたい！）