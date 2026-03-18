ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ代表は現地時間17日、決勝戦で米国代表と対戦。3回表にマイケル・ガルシア内野手（26）の犠飛で1点を先制した。初優勝を目指すベネズエラは3回表、8番サルバドール・ぺレスの右前安打など先発右腕マクリーンから一死二、三塁とこの試合最初のチャンスを作ると、2番ガルシアがきっちりと中犠飛。侍ジャパンとの準々決勝で本塁打、前日の準決勝でも決勝タイムリーを放った