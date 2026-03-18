Image: OMOWAY/YouTube コケないどころか無人で走る。バイクは2輪車なので、横に倒れやすい乗り物ですよね。バイク乗りなら、立ちゴケの経験は1度くらいはあるはず。しかし最新技術を使ったバイクは、自らバランスを取るので倒れません。目を疑う無人の自走バイク中国広州のOMOWAYが開発した電動スクーター｢Omo X｣は、倒れないだけでなく自律走行まで可能な未来の乗り物。自動でスタンドの出