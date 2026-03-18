ネットフリックスの日本国内放送権料150億円が収益増の要因にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の賞金事情が明らかになった。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が記事を公開。優勝チームが手にする巨額のボーナスや、大会全体の収益が大きく跳ね上がった背景について詳細に報じた。同紙は「WBCの賞金：優勝チームはいくら手にするのか？」との見出しで特集した。記事によると、決勝に駒を進めた米国