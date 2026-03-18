令和の学習手段選びは、コスパ・タイパも判断材料にさまざまな学習手段にハイブリッド式で取り組む令和の子どもたち。保護者の時代に比べてもさまざまな学習手段が増える中、何を重視して選んでいるのでしょうか。 TOP3はいずれも僅差で、「講師の質（58.4%）」「学習教材の使いやすさ（56.8%）」「学習環境（56.0%）」という結果に。王道な回答が上位を占めており、学習手段選びの基本は