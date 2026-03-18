「何にハマるか分からないね」「怪我の心配もないし、いい物にはまってくれたね」とコメントが寄せられることとなったのは、飼い主さんの留守中に猫ちゃんが『推し活』をしている光景。ずっと遊んでしまう『最高の推し』に出会った猫ちゃんの光景は、336万表示を超えてたくさんの人に笑顔を届けています。 【動画：木の棒という『推し』に出会ったネコ→留守番中の様子を見ると…可愛すぎる行動】 最高の『推し』と出会ったミア