パート先を探していた知人。するとお姑さんがノリノリでとある提案をしてきたそう。知人から聞いたエピソードを紹介します。 パート先を探す 私は3人の子どもがいる主婦です。ずっと専業主婦をしてきましたが、末っ子が1歳を迎え「そろそろパートに出ようかな」と考えていました。 たまたま行ったショッピングセンターで、フリーペーパーの求人誌が目に入り、持ち帰るこ