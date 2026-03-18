飼い主さんが帰ってくると、すぐに駆けつけてくれる猫ちゃんも多いのではないでしょうか？そんな猫ちゃんの『お出迎え』の光景が激しすぎると話題に。お父さんをお出迎えする猫ちゃんの姿を見た人からは、「お父さんモテモテ♡」「パパさんファンクラブかな？」とコメントが寄せられ、再生回数2万を超えることとなりました。 【動画：出張から帰ってきたお父さん→『女子猫』たちが集まってきて…モテモテすぎる『お出迎えの