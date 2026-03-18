バイエルンDF伊藤洋輝がアタランタ戦でメンバー入りの可能性バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）は現地時間3月18日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16セカンドレグでアタランタ（イタリア）と対戦する。離脱中のDF伊藤洋輝もメンバー入りする可能性があるようだ。伊藤は昨年11月に中足骨骨折から復帰し、今季公式戦15試合に出場。しかし、ハムストリングの負傷で2月末から再び戦線離脱を余儀なくされていた。すでに個