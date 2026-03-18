「カフェーの帰り道」（東京創元社、１８７０円）で第１７４回直木三十五賞に輝いた嶋津輝さん（５６）は東京の下町に生まれ育ち、女性と市井の生活を描き続ける作家だ。一昨年に初の長編小説「襷（たすき）がけの二人」が直木賞候補となり、長編２作目で同賞受賞。恐るべき当て率を誇る「直木賞の申し子」の心のうち、そして４０歳を過ぎてからキャリアウーマンの生活を捨てて作家を目指し始めた自身の人生を聞いた。（樋口智